I ragazzi della 3° C, vi ricordate Bruno? Ecco come è oggi dopo 30 anni

Vi ricordate Bruno de I ragazzi della 3° C? Ecco come è oggi. Ad interpretarlo era Fabio Bracconeri, volto storico di Forum

È stata una della serie cult degli anni Ottanta, una di quelle indimenticabili che ha tenuto attaccati alla tv una marea di giovani per seguire le vicende di alcuni ragazzi della classe del liceo “Giacomo Leopardi” di Roma nel corso dell’anno scolastico. Parliamo de I ragazzi della 3° C, il telefilm andato in onda a partire dal 13 gennaio 1987.

A distanza di oltre 30 anni il telefilm è rimasto nel cuore degli italiani ma molti dei suoi personaggi sono cambiati e anche tanto. Ricordate Bruno? Uno dei grandi protagonisti, interpretato da Fabrizio Bracconeri, il ragazzo della periferia che nonostante si impegnasse, e anche tanto, non riusciva a portare a casa mai un buon voto.

Troppo imbranato e coccolato dai genitori, Bruno è rimasto uno dei personaggi più amati del telefilm. E anche l’attore che lo ha interpretato ha sempre conquistato il pubblico. Vediamo oggi com’è dopo oltre 30 anni dal suo esordio con I ragazzi della 3° C.

