Senza freni ed esuberante come al solito, Justine Mattera è la testimonial ideale di libertà e divertimento. Nei suoi ultimi post appare così.

In un post realizzato per motivi commerciali, Justine Mattera fa vedere la sua solita verve. La soubrette italo statunitense non nasconde il suo fisico al top, sodo e sempre ottimamente allenato. E si mostra in tenuta ‘ever green’ per sponsorizzare una delle tante eccellenti strutture vacanziere e di relax di Alassio.

LEGGI ANCHE –> Mercedesz Henger | l’accappatoio non tiene e lei è splendida | FOTO

Lì sulla riviera ligure tutto è più bello anche grazie a lei. L’americana è in forma sfavillante e lo dà a vedere ai suoi followers, che la seguono sempre numerosi su Instagram. Ogni volta è uno spettacolo uguale e diverso, con i complimenti che arrivano da tantissimi utenti. Ma non manca anche chi la rimprovera per i suoi eccessi di esuberanza.

LEGGI ANCHE –> Caterina Balivo | in costume stende tutti con un corpo mozzafiato | FOTO

Justine Mattera, l’età non conta: lei ama esibirsi così

Infatti per diversi l’atteggiamento da eterna ragazzina di una donna che ha compiuto da poco 49 anni risulta poco appropriato. Soprattutto se si considera il fatto che lei ha dei figli. E quindi non manca ogni tanto un rimprovero od un commento negativo. Ma per il resto è una marea di complimenti e di fans in suo favore. E di certo Justine non si ferma qui.

LEGGI ANCHE –> Ginevra Lamborghini | serie di scatti per festeggiare la sua laurea | Gallery