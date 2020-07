Il Maresciallo Rocca: vi ricordate Marco Sallustri? Ne ha fatta di strada

Vi ricordate Marco Sallustri, il marito di Daniela ne Il Maresciallo Rocca? Quante ne ha combinate. Scoprite come è diventato oggi.

Incentrato sulle mirabolanti vicende di Giovanni Rocca e della sua famiglia, Il Maresciallo Rocca è una di quelle fiction poliziesche che hanno animato la tv italiana tra la fine degli anni ‘90 e i primi del 2000. Vedovo e dedito al lavoro, l’astuto maresciallo -interpretato da Gigi Proietti– riusciva sempre a risolvere i difficili casi che gli venivano sottoposti. Al suo fianco i tre figli: Giacomo, Roberto e Daniela. Ieri vi abbiamo parlato di Daniela Rocca… scoprite oggi come è diventato suo marito, Marco Sallustri!

Il Maresciallo Rocca, Maurizio Aiello: ecco cosa fa ora

Era Maurizio Aiello il Marco Sallustri de Il Maresciallo Rocca. Un volto conosciutissimo, che sicuramente avrete avuto modo di incontrare in molte altre occasioni. Dopo aver cominciato la sua carriera a teatro, nella trasposizione di Sei personaggi in cerca d’autore, Aiello è entrato a far parte del cast dell’amatissima serie. Qui interpretava Marco Sallustri, marito di Daniela Rocca, con il quale la donna aveva una figlia. Dopo essersi separati a causa del tradimento di lui, Marco e Daniela sono tornati insieme e sono restati uniti fino alla fine della serie. Una piccola curiosità: il ruolo di Marco Sallustri è valso ad Aiello l’Oscar dei Giovani, consegnatogli in Campidoglio.

Ma la carriera di Maurizio Aiello non si è fermata qui. Nello stesso anno (1996), l’attore ha firmato la sua entrata in Un posto al sole nei panni di Alberto Palladini. Una collaborazione longeva, protrattasi continuativamente fino al 2002. Dal 2011 Aiello è poi tornato periodicamente a dar vita al suo personaggio. Nel frattempo, per lui si sono moltiplicati i ruoli, in televisione così come a teatro. Tra le ultime importanti apparizioni televisive, anche la partecipazione a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Una carriera piena di soddisfazioni, che speriamo possa continuare a lungo!

