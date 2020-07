Vi ricordate Maria di Un Medico in Famiglia? Oggi ha 37 anni – FOTO

Vi ricordate Maria di Un Medico in Famiglia? Oggi ha 37 anni. Ad interpretarla era Margot Sikabonyi, sempre bellissima

Era Maria in Un Medico in Famiglia, l’amatissima primogenita di Lele. Quando è entrata a far parte del cast era davvero molto piccola e migliaia di ragazzine si sentivano molto vicine a lei per la sua storia, per i suoi drammi amorosi e i suoi problemi alle prese con l’adolescenza.

Maria all’inizio era molto scontrosa, soprattutto dopo il trasferimento. La ragazza aveva perso la sua mamma da relativamente poco tempo e non andava molto d’accordo con suo padre Lele, che si faceva in quattro per farle anche da madre. Aveva un bellissimo rapporto con la zia, la sorella della mamma. Con lei si confidava, le raccontava le sue cose e dei ragazzi che le piacevano a scuola. Dopo qualche anno Maria ha conosciuto Guido, il vero grande amore della sua vita: una storia tormentata che li ha portati alla fine ad avere una figlia insieme. Peccato, però, che il ragazzo sia tragicamente morto: Maria ha dovuto farsi in quattro per crescere la loro bambina, senza la presenza costante dell’uomo che amava e del padre di sua figlia.

Ad interpretarla era Margot Sikabonyi, che ad oggi ha 37 anni. Nel cast della fiction è davvero cresciuta e lì ha trovato tante amicizie che l’accompagneranno per sempre, come quella con Eleonora Cadeddu, Annuccia. Le due sono cresciute davvero come due sorelle anche nella realtà.