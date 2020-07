Melissa Satta un sogno ad occhi aperti, la sua gonna è da urlo – FOTO

Bellezza d’incanto per Melissa Satta. Lei scende dalle scale con un outfit da prima classe che muove le fantasie degli appassionati

Atomica bellezza per la struggente e seducente Melissa Satta, la showgirl, ex velina di Striscia La Notizia. La 34enne modella di Boston, naturalizzata italiana è diventata famosa per i suoi colpi di testa d’estate.

Ancora molto giovane, la compagna di Kevin prince Boateng si concede l’ennesima foto dopo l’incantevole spettacolo delle curve mentre posa in spiaggia con un costume mozzafiato e sguardo accattivante, tutto per i fan, persi completamente nel vuoto delle immaginazioni.

Melissa Satta si sta esercitando a ricoprire un doppio ruolo da protagonista: da modella sexy a madre modello, immortalata mentre spalma la protezione solare ai suoi figli.

Tuttavia non mancano i ritocchi del passato, mentre lei sfila in bello stile sulle scale del condominio. Capelli lisci biondo-castani che scoprono il volto sublime di Venere e outfit da sogno con gonna corta colorata fino alle nobili e levigate gambe da urlo. Un vero e proprio bagaglio di bellezza naturale che fa sognare i suoi 4,3 milioni di followers di Instagram.

LEGGI ANCHE —–> Ennio Morricone: da ‘Nuovo Cinema Paradiso’ a ‘Gli Intoccabili’: le soundtrack cult del cinema

La vita a “gonfie vele” di Melissa Satta