Michelle Hunziker da far girare la testa, in tutti i sensi – FOTO

La conduttrice televisiva di origini svizzere, Michelle Hunziker sponsorizza un primo assaggio di un’estate piena di gioia e divertimento allo stato puro

L’attrice, conduttrice della Mediaset, famosa per l’incantevole simpatia condivisa con Jerry Scotti nel salotto di Striscia La Notizia, Michelle Hunziker lancia un invito su Instagram per i fan.

L’ex modella svizzera, in previsione di un’estate da sogno e in balìa del puro divertimento sta deliziando con risate e burlate comiche, i suoi followers. Dopo Milano Marittima, la 43 enne di Sorengo è sbarcata con la sua felicie simpatia sulle sponde della Riviera Romagnola.

Prima un tuffo sulle “giostre” dell’Acquafan di Riccione, insieme al gruppo ristretto di amici per le vacanze, che la immortala su un gommone, avvinghiata attorno al marito Tommaso Trussardi mentre scivola giù lungo il pendio della felicità.

“La Romagna è la terra dell’eccellenza, si mangia bene e si sta bene. Ho scelto questa meta anche per le mie figlie Aurora, Sore e Celeste, in modo che potessero svagarsi dopo un periodo travagliato”. Assieme a Michelle Hunziker anche gli amici Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi, la sua fidanzata.

Un’estate di puro divertimento: l’invito speciale di Michelle Hunziker rivolto a tutti

Dall’Acquafan di Riccione in compagnia di Rovazzi, fino all’incontro con il cantante Vasco Rossi per Michelle Hunziker, in continuazione del suo impazzito tour estivo romagnolo.

La prorità alla famiglia per la dolcissima, formosa e bellissima bionda, proveniente dalle imperiose catene montuose che separano l’Italia dal resto d’Europa. Poi nell’ultimo scatto su Instagram, ecco un invito in tenuta ginnica, rivolto a tutte le persone che hanno scelto come meta vacanziera, l’Emilia Romagna.

“Jump!!!!!! Carichiiii! Il 10.07 ci vediamo in Riviera e ci divertiamo come dei matti insieme! Sarà il primo Show sportivo e interattivo su palco con Dj set e fitness!!! Tutti gli iscritti riceveranno un tappetino logato “ironciapet” da portare a casa e diversi altri gadget! Presentatevi alle 18.00 in Via Jelenia Gora, 6

Adriatic Golf Club – Cervia (RA) con abbigliamento sportivo…Nella capitale del fitness…la Romagna! 🔥🔥🔥 I biglietti li trovate su www.ciaotickets.com !!! Evento: Ironciapet! Vi aspettoooooo!!! ❤️❤️”.

Michelle Hunziker è pronta a farvi girare la testa e rendere ancora più speciale il suo interminabile arcobaleno di sorrisi.

