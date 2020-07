Naike Rivelli supera ogni limite: nuda sul pavimento, rischio blocco Instagram – FOTO

Naike Rivelli e la disciplina dello yoga nudo: tendenza passeggera o trend duraturo? In ogni caso i fan ringraziano

Negli ultimi mesi Naike Rivelli ci ha data prova delle sue doto artistiche riguardo la pratica dello yoga. Si chiama yoga nudo il suo ed è esattamente quel che state immaginando: spogliarsi cioè delle cose essenziali prima di fare la pratica quotidiana dello yoga. Pare che ne siano estimatori anche Matthew McConaughey e Lady Gaga.

L’antica pratica dello yoga si basa sul collegamento tra la mente e il corpo ma quale valore aggiunto dovrebbe esserci dal ripetere questa pratica senza abiti? Secondo i suoi promotori, con lo yoga nudo si accentua un senso di sicurezza che si può ottenere con il proprio corpo.

L’ultimo scatto su Instagram di Naike Rivelli è un vietato ai minori

“Un tempo mi vergognavo del mio corpo nudo 😱🙈🤪🤣🤪 Oggi invece, mi vergogno del mio modo superficiale di aver vissuto in passato, dei miei stupidi attaccamenti a cose inutili e la mia totale ignoranza riguardo alle cose importanti. Ogni giorno ringrazio l’universo di avermi fatto aprire gli occhi e cambiare percorso e stile di vita”.

Così Naike Rivelli commenta l’ultimo scatto postato sulla sua pagina Instagram. Ormai i personaggi dello spettacolo hanno assunto l’abitudine di lasciare massime forti vicino le foto che postano nel loro feed di Instagram e Naike non è da meno.

Un incitamento che se preso fuori contesto è veritiero e anche molto saggio ma affiancato alla foto passa in secondo piano per la posa sensuale e per nulla allusiva che la ritrae: stesa sul parquet di legno in fase di allungamento delle gambe, braccia contratte in avanti per sciogliere spalle e avambracci, viso rivolto verso la finestra oscurato dai capelli. I fan si lanciano in commenti poco riproponibili, boom di impressions in meno di un’ora. Uno scatto che ha mandato su di giri la rete.

