Nicole Minetti, un lato A impressionante, curve mozzafiato – FOTO

Nicole Minetti su Instagram in una foto dal decolleté incontenibile per festeggiare il ritorno in Italia, a casa dei suoi genitori

Nicole Minetti è tornata ed è più sexy e provocante che mai. Balzata alle cronache prima per la sua carriera politica diventando consigliere regionale per la Lombardia e poi per il caso Ruby, per molto tempo è scappata dai riflettori ma ora pare che il suo ritorno sia più bollente che mai.

Da igienista dentale prima, a valletta poi, fino alla sua presenza nel panorama politico, alquanto controversa, la Minetti ha cambiato diverse volte indirizzo nel corso della sua vita. Di certo la condannata in via definitiva a 2 anni e 10 mesi nel processo detto “Ruby bis” è stato un macigno molto pesante. Per lei l’accusa è stata di favoreggiamento della prostituzione anche se lei ha sempre detto di conoscere la minorenne marocchina delle cene di Silvia Berlusconi solo come una conoscente.

Da tempo la bella e formosa ex politica si dedica ai social, seguendo la strada dell’influencer. Ha cambiato vita del tutto e non è ben noto dove la super formosa viva. C’è chi la colloca negli Stati Uniti e chi Tra Ibiza e l’Uruguay. Nei suoi post la Minetti non si localizza mai e rimane sempre un po’ di mistero.

Ma da poco è tornata in Italia, lo ha detto lei stessa, ed è davvero strepitosa.

