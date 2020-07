Raffaella Fico è una delle 10 donne più belle d’Italia, il motivo nella FOTO

Raffaella Fico si conferma una delle donne più belle d’Italia: nell’ultima foto pubblicata su Instagram è un vero spettacolo della natura.

Capelli ricci naturali, sguardo sensuale e decolettè in mostra, esaltato da un top rosa: Raffaella Fico si presenta così su Instagram confermandosi una delle donne più belle d’Italia. Con un fisico in super forma e un viso particolare e assolutamente perfetto nei suoi lineamenti, la Fico, con la sua ultima foto pubblica su Instagram, ha letteralmente mandato in tilt i fans.

Raffaella Fico: top striminzito e gonna a fiori, boom di like

Sono passati anni da quando una giovanissima Raffaella Fico conquistava la popolarità entrando nella casa del Grande Fratello. Era il 2008 quando a soli 20 anni, varcò la famosa porta rossa della casa di Cinecittà lasciando tutti senza fiato con la sua statuaria bellezza. Quella stessa bellezza che sfoggia ancora oggi come dimostra l'ultima foto pubblicata su Instagram.