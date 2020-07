Romina Power “piange” su Instagram: “ti cerco tra le stelle e aldilà”

Romina Power piange su Instagram la sorella Taryn, scomparsa pochi giorni fa dopo aver combattuto contro la leucemia: “ti cerco tra le stelle e adilà”.

Non si placa il dolore di Romina Power per la morte della sorella Taryn, scomparsa dopo aver lottato contro una leucemia che ha messo fine alla sua vita. Un dolore enorme che Romina Power sta cercando di metabolizzare condividendo sui social i dolci ricordi dei momenti che ha condiviso con lei. Su Instagram, così, la Power ha pubblicato la foto del suo profilo e della sorella, scure e illuminate solo dalla luce del tramondo, accompagnata da toccanti parole.

Romina Power, la dedica alla sorella Taryn: “ti cerco tra stelle e aldilà”

Tra Romina Power e la sorella Taryn c’era un rapporto davvero speciale. Insieme hanno trascorso i momenti più importanti della loro vita e condividevano anche la passione per la natura. Nel corso dell’ultima intervista rilasciata ai microfoni di Domenica In, la Power aveva parlato della bellezza e del talento della sorella Taryn condividendo il suo dolore per la perdita prematura della sorella che aveva definito anche “sfortunata”.

“Nei colori del arcobaleno, nel silenzio di un giorno più sereno, in un cielo di gabbiani, nelle scie degli aeroplani, io ti cerco tra le stelle e aldilà…”, ha scritto l’ex moglie di Albano Carrisi.



Negli scorsi giorni, la Power ha anche pubblicato delle foto private e bellissime della sorella Taryn emozionando i fans che, in questi giorni, le stanno infondendo coraggio e testimoniando amore esortandola a non mollare.

“Questa immagine rispecchia in pieno lo spirito di Taryn. Felice quando immersa nella natura Circondata dai fiori del suo giardino . Persona vera , semplice e naturale . Foto di Tai Power Seeff”, ha scritto condividendo anche una recente foto di una Taryn felice e serena che potete vedere qui in basso.



Sono giorni difficili, dunque, per Romina che sta cercando di affrontare il dolore per la morte dell’amata sorella.