Scontro tra moto e scooter: ragazza giovanissima muore in vacanza

Una ragazza di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale tra uno scooter ed una moto consumatosi a Genova, dove si trovava in vacanza, nella notte tra domenica e lunedì

Un terribile incidente stradale si è consumato nella notte tra domenica e lunedì a Genova, nel Nervi. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter che procedeva in direzione Levante, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrato contro una moto. Nell’impatto, una ragazza di 18 anni che si trovava a bordo del motociclo ha perso la vita. L’amico della vittima, un ragazzo 21enne alla guida del mezzo, è rimasto gravemente ferito, mentre i due occupanti della moto non hanno riportato gravi ferite. Sul posto, oltre ai sanitari che hanno trasportato i feriti in ospedale, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del capoluogo ligure che si sono occupati dei rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Genova, drammatico scontro tra moto e scooter: ragazza 18enne perde la vita in vacanza

Una ragazza di 18 anni è deceduta nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio in seguito ad un incidente stradale consumatosi a Genova. La vittima è Angela Guastamacchia, 18enne di Milano che si trovava in vacanza in Liguria insieme ai familiari. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata da Milano Today, la ragazza stava viaggiando a bordo di uno scooter, condotto da un suo amico 21enne, che improvvisamente si è scontrato con una moto che procedeva in direzione opposta. L’impatto è avvenuto intorno alle 23:30 in via Donato Somma, nel quartiere Nervi.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno trasportati in ospedale. La giovane 18enne è stata portata all’ospedale San Martino, dove purtroppo, circa un’ora dopo, i medici hanno constatato il decesso nonostante i tentativi di salvarle la vita. Nello stesso nosocomio si trova ricoverato in gravi condizioni, ma non i pericolo di vita, il conducente del ciclomotore. I due occupanti della moto coinvolta nello scontro, come riporta Milano Today, non sono in gravi condizioni.

Intervenuti sul luogo dello scontro anche gli agenti della Polizia Municipale di Genova che hanno effettuato i primi rilievi e stanno adesso cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertarne le cause.