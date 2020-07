Sotto il sole di Riccione: tutti i meravigliosi luoghi del film Netflix!

Ad una settimana dalla sua uscita, “Sotto il sole di Riccione” è ancora primo su Netflix. Scopriamo insieme tutte le incantevoli ambientazioni del film.

Allegra, fresca, incantevole: Riccione è la location del nuovo film Netflix che porta il suo nome. Dopo l’uscita di Summertime, la serie ambientata a Cesenatico, Netflix sceglie nuovamente la Riviera Romagnola come luogo per raccontare l’estate. Un gruppo di amici, storie di vita quotidiana e giovani amori che si intrecciano sullo sfondo di una città ricca di colori e palpitante di vita. Scopriamo insieme tutti i luoghi del film!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il Maresciallo Rocca: vi ricordate Marco Sallustri? Ne ha fatta di strada

Sotto il sole di Riccione, i luoghi del film

1. Atlantic Hotel Riccione

L’Atlantic Hotel di Riccione è il luogo dove Ciro (interpretato da un superbo Cristiano Caccamo) tiene il suo provino all’inizio del film. Elegante e maestoso, l’hotel si trova sul Lungomare delle Libertà, proprio di fronte a Le Palme. La location compare una seconda volta, sullo sfondo, quando Furio (Davide Calgaro) trascina Vincenzo (Lorenzo Zurzolo) proprio in questa lussuosissima spiaggia, perché il ragazzo possa incontrare per la prima volta Camilla, di cui è profondamente innamorato.

2. The Box

Squadrato, elegante, minimalista: il The Box è un altro lussuoso hotel di Riccione. L’albergo compare nelle prime scene del film ed è l’alloggio di Vincenzo e di sua madre Irene (Isabella Ferrari). Alla sfarzosità del The Box e dell’Atlantic Hotel fanno da contrappeso i trasandati B&B che gli altri ragazzi tentano di affittare, pur di trascorrere le vacanze al mare nella Riviera.

3. Bagno 66

La Spiaggia 66 (o Bagno 66), com’è solito dire a Riccione, è il cuore dell’intero film. Qui si ritrovano i vari protagonisti e qui si intrecciano le loro storie. È gestito dal padre di Furio ed è spesso teatro di intense partite di Beach Volley. Con i suoi ombrelloni bianchi e blu ed il piccolo bar, il “Bagno Cesare” rappresenta davvero il tipico lido riccionese. Nei pressi del bagno potrete trovare anche ottimi ristoranti per un appagante pranzo sulla spiaggia.

4. Lungomare delle Libertà

Decisamente uno dei luoghi più belli di Riccione, il Lungomare delle Libertà è stato oggetto di un’ampia opera di riqualificazione negli ultimi dieci anni ed è oggi il posto più adatto per fare lunghe passeggiate. Si estende per tutta la città, collegandola da una parte all’altra, con un’unica interruzione nella zona del porto. Famose sono le sue panchine a forma di barca e gli sporadici gazebo, “succursale” dei bar, dove è possibile gustare freschi aperitivi a inizio serata. Accanto al lungomare, corre una lunga pista ciclabile, percorsa giornalmente da migliaia di biciclette, monopattini e risciò.

5. Porto

Il porto di Riccione è un luogo ricorrente del film. Qui Ciro ed Emma si baciano per la prima volta e sempre qui Gualtiero dà importanti lezioni di vita a Marco. Non è molto grande, ma potete sicuramente godervi una passeggiata tra le sue panchine e raggiungere la punta dello sperone roccioso, dal quale avrete una visione a 180° del mare. Una curiosità: il porto è un luogo importante per i riccionesi. Qui ogni anno, durante la Festa della Madonna del Mare, una processione di barche trasporta la statua della Vergine Maria. Un rito vecchio di secoli.

6. Aquafan

Chi non conosce l’enorme parco acquatico, che sorge accanto al complesso di Oltremare? Inaugurato nel 1987, L’Aquafan è stato probabilmente uno dei primi parchi acquatici a riscuotere successo in Italia. Oggi conta decine di scivoli e accoglie ogni anno ospiti importanti per animare le calde giornate estive. L’Aquafan si trova in prossimità del casello autostradale, a due passi dalla città di Riccione.

7. Piazzale Roma

Protagonista delle ultimissime scene del film, piazzale Roma è il cuore pulsante della città. Situata all’incrocio tra Viale Ceccarini (la principale via dei negozi, insieme a Viale Dante) ed il Lungomare delle Libertà, la piazza ospita una stravagante fontana ed un grande palcoscenico, che è ormai da anni teatro di un grande evento radiofonico sponsorizzato da RadioDj. Qui, nel mese di agosto, si avvicendano i cantanti più in voga dell’anno corrente. Tra gli ospiti degli ultimi anni anche Tommaso Paradiso, che compare a fine film, esibendosi nella canzone che dà il nome alla pellicola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> I ragazzi della 3° C, vi ricordate Bruno? Ecco come è oggi dopo 30 anni

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter