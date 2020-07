Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, Ciacci: “Qualcuno della famiglia ha parlato con Dagospia”

Dagli studi di ‘Ogni mattina’, Giovanni Ciacci ha lanciato una “bomba” sul presunto triangolo amoroso tra Stefano De Martino, Belen e Alessia Marcuzzi, notizia data dal sito di gossip, ‘Dagospia’

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi hanno smentito che ci sia stata tra di loro una relazione clandestina che avrebbe portato Belen Rodriguez a lasciare il marito per la seconda volta. Ma a confermare la notizia data dal sito di gossip Dagospia durante il weekend scorso ci ha pensato Giovanni Ciacci in diretta a Ogni mattina, il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola su Tv8. Il coreografo ha dichiarato: “Secondo il mio modestissimo parere vuol dire che qualcuno in famiglia ha parlato. Qualcuno di una delle tre famiglie ha parlato con il sito”. Ciacci è stato già protagonista a ‘Ballando con le stelle’ nel talk mattutino di Tv8 condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe. “È una mia supposizione ma se D’Agostino ha parlato in questa maniera vuol dire che qualcuno delle tre famiglie ha parlato”, – ha concluso Giovanni Ciacci.

La “bomba” lanciata dal sito di gossip Dagospia

Il sito di gossip ‘Dagospia‘ ha scritto quindi del presunto flirt tra Stefano De Martino e l’ex conduttrice del Grande Fratello, sua collega, Alessia Marcuzzi, ma proprio l’ex ballerino di ‘Amici’ ha smentito la notizia: avrebbe telefonato proprio alla bionda conduttrice e si sarebbe fatto con lei e suo marito Paolo una grossa risata.

Insomma non si sa se è stata la famiglia di Belen Rodriguez a vendicarsi del tradimento di Stefano De Martino, diffondendo la notizia rivelandola al sito di gossip ‘Dagospia‘, sempre se il conduttore di ‘Made in Sud‘ abbia davvero messo le corna alla showgirl argentina.