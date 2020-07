Questo test psicologico vi poeta alla scoperta di ansie, paure e timori che albergano dentro di voi. Sarà un ottimo modo per conoscere voi stessi e reagire.

Il test psicologico che vi proponiamo di seguito ha come obiettivo quello di svelare l’origine delle nostre ansie. La figura all’apparenza serena e che ritrae una scena a prima vista rassicurante presenta invece degli elementi abilmente nascosti e che sono indice diretto di timori.

Basta fare un pò di attenzione per notare quella che è la sagoma di un teschio chicano, ottenuta dopo avere messo insieme diversi elementi presenti sullo schermo. Si tratta di una raffigurazione tipica di quella che è la cultura messicana. E poi ci sono altri soggetti come gli orsetti e la farfalla che hanno dei dettagli anatomici strani. Volti proprio a richiamare inquietudine. Basti vedere alle dimensioni abnormi dei loro occhi. O la fragola, che pure ha una grandezza assolutamente sballata rispetto a quelli che sono i canoni della normalità. Cose tipiche di sogni tendenti all’incubo. E voi cosa vedete per primo in questo test psicologico?

Terst psicologico, l’immagine che vedete per prima indica i vostri reali timori

Se è la bambina a balzare per prima alla vostra attenzione, allora vuol dire che ogni vostro timore è legato a dei traumi dell’infanzia. Questo è il valore simbolico della bimba: l’età dell’innocenza, di quando si era piccoli. E se ci sono dei problemi non trattati o non superati allora, il rischio è quello di doverci fare i conti una volta adulti.

Invece con la farfalla c’è da fronteggiare la comprensibile paura della morte. Difatti è visto come un traghettatore dell’aldilà-

Fragola: avete paura di restare delusi in amore. Questo frutto assume spesso simbolicamente la forma di un cuore ed anche il colore è indicativo di passione e sentimenti profondi.

Ragno: temete gli altri. Temete anche le sensazioni negative che scaturiscono da terzi.

Orsacchiotti: indicano un trauma subito in infanzia, che resta sopito nel vostro inconscio. E che cova ancora dentro di voi, pronto ad uscire.

Alberi: il conflitto interiore che è in voi potrebbe emergere da un momento all’altro. Gli alberi rappresentano noi stessi, con le nostre radici e le nostre convinzioni ben radicate.

