Tragedia sul bus. Autista picchiato a morte da passeggeri

Tragedia sul bus. In Francia un autista è stato picchiato selvaggiamente fino a causargli la morte celebrale. Sgomento e orrore per tutta la comunità

E’ accaduto ieri sera in una cittadina a Sud-Ovest della Francia, a Bayonne per la precisione. L’autista di un bus, 59 anni, si è rifiutato di far salire sul mezzo da lui condotto alcuni passeggeri che pretendevano di usufruirne. Non solo erano sprovvisti di regolare biglietto, ma erano anche senza mascherina (assolutamente indispensabile ed obbligatoria in questo periodo di pandemia) e con al seguito un cane privo di guinzaglio.

Per questo motivo è stato massavrato di botte. Colpito ripetutamente e con violenza con calci e pugni ha riportato serissimi danni alla testa. Nonostante i soccorsi, i medici non hanno potuto fare molto per lui, è stata dichiarata la morte celebrale.

Orrore e sgomento per tutta la comunità. E’ scattato l’arresto per cinque persone ma i sindacati dei mezzi pubblici chiedono giustizia e garanzie di sicurezza più severe.

In molti oggi si sono rifiutati di andare a lavorare organizzando uno sciopero non previsto che ha causato non pochi disagi.

