Vite al limite. Che fine ha fatto la prima paziente del Dr. Nowzaradan

Vite al limite. Il programma in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, ripercorre il dolore e la fatica di pazienti affetti da obesità

L’obesità è una condizione clinica grave caratterizzata dall’aumento di grasso corporeo. Se non trattata può arrivare a casi estremi che condurranno nel tempo ad una scarsa qualità e aspettativa di vita.

Per stigma sociale l’obeso spesso non è considerato un malato, bensì una persona pigra, indolente e colpevolizzata per il suo modo di vivere.

La trasmissione Vite al Limite, in onda sul canale Real Time, mette il focus su altri aspetti di questa patologia. I pazienti del Dr. Nowzaradan sono spesso vittime non solo di se stessi ma che di situazioni di violenza, disagio e precarietà che li ha portati a condizioni di salute estreme.

Il programma tv partì nel 2012 (in Italia nel 2013) e vide come primissima protagonista una giovane donna, Melissa Morris.

Arrivata in condizioni disperate, pesava 296 kg durante la sua prima visita. Non riusciva a muoversi, ogni gesto costituiva una fatica immensa. Le sue interazioni sociali erano ridotte al minimo, per ogni cosa doveva dipendere da altri.

Melissa Morris e la sua nuova incredibile vita

Il suo percorso è stato lungo e doloroso. Si è dovuta sottoporre ad una serie estenuante di trattamenti ed operazioni, sempre seguita con dovizia dal dottor Nowzaradan che ha fatto della lotta all’obesità il suo scopo principale.

Dopo 7 anni, Melissa ha perso 187 kg. diventando il primo successo televisivo del medico di origini iraniane. Ma i suoi traguardi non sono finiti qui. Melissa ha continuato a perdere peso e adesso ha una nuova incredibile esistenza.

Possiamo seguire i suoi progressi sui social dov’è molto attiva, in particolare su Instagram. Lei stessa ci tiene a ringraziare Nowzaradan che ha incontrato ormai 14 anni fa per la prima volta.

Il suo intervento, le sue parole per spronarla, hanno fatto si che lei, non solo guadagnasse salute, ma anche fiducia in se stessa e amore per ogni giorno in più che le veniva regalato.

Ha incontrato Chris che è divenuto suo marito e insieme hanno avuto 3 bellissimi bambini che non sarebbero al mondo se lei non avesse scelto di ricomporre tutti i pezzi della sua vita.

Determinazione e forza di volontà sono state le sue carti vincenti.

