Steven Assanti è uno dei protagonisti del programma ‘Vite al limite’ di Real Time: pesava 370 kg. Dopo il trattamento con il dottor Nowzaradan ha perso tantissimo peso

Steven Assanti è arrivato presso il format ‘Vite al limite’ di Real Time quando pesava ben 370 chili. Con lui anche suo fratello Justin, che era circa 100 kg in meno. I due fratelli Assanti, hanno avuto un’infanzia e un’adolescenza traumatizzante durante cui trovavano conforto nel cibo, rovinando la loro salute. Il loro padre ha attraversato il Paese trovando alla fine nel dottor Younan Nowzaradan un prezioso aiuto. Sui canali social della moglie di Steven si possono trovare le foto di come sia adesso. Adesso Assanti sta sicuramente molto meglio di prima e, da quanto si vede nelle foto, è diventato un bel ragazzo. Adesso continuerà con diete ferree ma fortunatamente non ha le stesse difficoltà di prima a camminare e muoversi. Tra le ricerche più cercate su Google, se si digita Steven Assanti, c’è anche la voce: “Steven Assanti è morto”, ma naturalmente non è vero. Il ragazzo è arrivato a pesare 90 kg, dimagrendo durante cinque anni e ora è felicemente sposato.

LEGGI ANCHE -> Vite al limite, storia di una donna che pesava 340 Kg. Com’è adesso

Com’è Steven Assanti oggi: l’incredibile dimagrimento