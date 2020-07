WhatsApp, come recuperare messaggi cancellati per errore

Vediamo come recuperare messaggi cancellati per errore da WhatsApp seguendo questa semplice guida che vi spieghiamo di seguito

Non è poi così raro che si possano cancellare per sbaglio messaggi da WhatsApp. A volte non ci interessa più di tanto essendo questi testi a noi irrilevanti. In altri casi invece può capitare che i contenuti in questione siano davvero importanti. In queste situazioni per noi utenti è fondamentale riuscire a ripristinarli. Così ci mettiamo alla ricerca di programmi per il computer o applicazioni per smartphone che riportino il messaggio al suo posto. Attenzione però, c’è una buona notizia.

Trovare il bandolo della matassa può essere più semplice di quanto stiate pensando. Ad aiutarci a capire come recuperare messaggi cancellati per errore può essere WhatsApp stesso. Sì, avete capito bene! Infatti l’app di messaggistica conosciuta in tutto il mondo di tanto in tanto effettua un backup delle nostre conversazioni. Questo sta a significare che l’applicazione per smartphone Android e iOS tiene in memoria quanto abbiamo inviato e ricevuto.

