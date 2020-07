Zodiaco, qual è il piatto preferito di ogni segno astrale

I segni dello Zodiaco ci dicono molto sulla personalità e il carattere di una persona e possono anche svelarci i gusti preferiti a tavola di ognuno di noi

Ariete

Il piatto preferito dell’Ariete è il gelato per cui vanno pazzi. Anche se i nati del segno sono anche buone forchette, propensi ad assaggiare anche piatti che non conoscono e hanno un’alimentazione molto varia.

Toro

Il Toro preferisce un buon arrosto con patate innaffiato da un bicchiere di vino rosso. I nati sotto il segno del Toro amano la buona cucina tradizionale e i piaceri della vita che regala la tavola.

Gemelli

I Gemelli sono molto golosi di Kebab, essendo alternativi e si interessano alle culture mediorientali. La cucina sana non fa per loro.

Cancro

Le zucchine in pastella sono il piatto preferito dei nati sotto il segno zodiacale del Cancro: sono davvero salutisti e nella loro alimentazione le verdure non possono mai mancare.

Leone

Il piatto preferito del Leone è la carne. Come il leone delle savane anche la persona del segno dello Zodiaco del Leone è molto attratta dalla carne e si dire considerare carnivora.

Vergine

La Vergine preferisce una bella e sana insalatona, dato che come il Cancro, anche la Vergine è un segno che tiene alla dieta e non si lascia andare ai peccati di gola per non mettere a rischio la salute e la sua splendida linea.

Il piatto preferito degli altri segni dello Zodiaco