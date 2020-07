Abbronzatura 2020, come preparare la pelle al sole

L’estate è arrivata e quasi all’improvviso. A molti piace esporsi al sole per avere un’abbronzatura al top, ma come fare per preparare la pelle?

Non tutti sanno che per avere una bella abbronzatura e per far sì che la pelle venga esposta al sole correttamente, c’è bisogno di una preparazione adeguata. Si tratta di un lavoro di quindici giorni con un trattamento esfoliante da fare un paio di volte a settimana. Gli esperti consigliano innanzitutto uno scrub circa sette giorni prima dell’esposizione al sole e almeno tre giorni prima la depilazione così non si rischia di avere segni permanenti.

Abbronzatura, come preparare la pelle al sole