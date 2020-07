Amadeus, la moglie Giovanna nel mirino: bufera sui social. “Fare la scossa non è fare la ballerina. Fare la ballerina è un’altra cosa”

Tra i tanti regali, il più bello che la televisione ha regalato ad Amadeus è l’amore. Ha conosciuto la moglie Giovanna Civitillo 17 anni fa, nello studio televisivo de l’Eredità. Lui era conduttore e lei faceva parte del cast come ballerina. Sui social la moglie ha fatto un post condividendo un po’ di scatti di quei momenti, ed è lì che è scoppiata la bufera.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE —> Vi ricordate Annuccia? Oggi ha 25 anni ed è così

La moglie di Amadeus brutalmente offesa sul suo profilo Instagram: scoppia la bufera

“Quanto tempo è passato da questa foto” ha cominciato così, ricordando quei momenti. “I sogni a volte si realizzano, il mio era di diventare una ballerina. A 18 anni ho cominciato a lavorare in tv, teatri, stadi, piazze! Tanti provini, tanta fatica e tanta soddisfazione, poi cambiano le priorità”. Sicuramente si riferisce al fatto che, dopo il matrimonio, ha avuto un figlio. “Non avevo intenzione di impegnarmi, mi godevo la libertà, avevo storie poco impegnative”. Poi ha conosciuto l’amore e tutto è cambiato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Vi ricordate Mimmo de I Cesaroni? Oggi è così

“Che vi amate non c’è dubbio, ma non è che hai fatto tante cose in tv. La scossa non è fare la ballerina. La ballerina è un’altra cosa” le scrive un utente. La showgirl ha prontamente risposto: “Invece sì che ho fatto la ballerina e non mi riferisco alla scossa. Se non sa, perché commentare?”.