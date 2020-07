Anna Tatangelo, la canotta scivola giù e il Lato A straborda – FOTO

Anna Tatangelo da mozzare il fiato: super sexy sui social con una canotta che esalta il lato A prorompente da far svenire i fans, foto.

Anna Tatangelo sa perfettamente come far impazzire i fans e lo dimostra ancora una volta con l’ultima foto pubblicata su Instagram. Per sponsorizzare la sua nuova canzone “Guapo”, la cantante di Sora sfoggia le sue curve mozzafiato. Labbra in vista, canotta chiara e un decolletè presperoso con cui alza ancora di più le già bollenti temperature estive. La canotta scollata, infatti, mette in evidenza il seno facendo così perdere i sensi a tutti i suoi fans, sempre più numerosi.

Anna Tatangelo: con la foto per Guapo fa impazzire i fans

Con Guapo, il nuovo singolo realizzato in collaborazione con il rapper Geolier, Anna Tatangelo è pronta a diventare la regina dell’estate musicale italiane. Nel frattempo, però, si conferma una delle artiste più belle del momento. Fisico prorompente, curve mozzafiato e un viso spettacolare la rendono una vera icona di bellezza. Ammata dagli uomini, ha tantissime ammiratrici che approvano il suo nuovo look con cui sta tirando fuori tutta la sua sensualità. Con l’ultima foto, in particolare, sta mandando in tilt il cuore dei suoi followers. Curiosi di vederla? Cliccate su successivo.