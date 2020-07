È uno splendore Belen Rodriguez nell’abitio elegante e cortissimo scelto per farsi immortalare su Instagram. Le sue gambe chilometriche risaltano al top.

In questi giorni non si fa che parlare di Belen Rodriguez e delle sue vicissitudini sentimentali. Come ormai noto, la 35enne showgirl argentina si è lasciata con Stefano De Martino, e per la seconda volta. I rumors di gossip riferiscono che sarebbe stato lui a fare le valige per andarsene di casa ed abbandonarla.

Anche se i rapporti rimarranno il più possibile amichevoli per preservare il loro figlioletto, Santiago, nato nel 2013. Lo stesso anno in cui Belen e Stefano si sposarono, salvo poi separarsi nel 2015. Lui è stato visto assieme ad un’altra Rodriguez, Mariana. Si tratta di una modella, attrice e showgirl anch’ella sudamericana ma proveniente dal Venezuela. Più giovane di Belen di 6 anni. Adesso la stessa Belen si è fatta pizzicare in compagnia della sua nuova fiamma. Lui è l’imprenditore napoletano Gian Maria Altinolfi. Ed i fans della argentina hanno potuto constatare come entrambi abbiano aspettato poco prima di farsi paparazzare con dei nuovi partners.

