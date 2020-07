Belen Rodriguez in spiaggia: un uomo le tocca l’ombelico, boom di commenti – FOTO

Belen Rodriguez si fa toccare l’ombelico da un uomo: la foto sensuale scatena i fans. Boom di commenti sui social, ecco le foto virali.

Bikini striminzito, slip bassissimo e una posa sensuale con un uomo che le tocca l’ombelico: Belen Rodriguez spiazza tutti pubblicando una foto scattata durante il weekend trascorso tra Napoli e Capri scatenando i fans che, in pochissimo tempo, l’hanno inondata di commenti. Oltre ad ammirare l’indiscutibile bellezza della showgirl, i fans si chiedono: chi è l’uomo così fortunato da poter toccare l’ombelico della showgirl argentina?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—->Pamela Prati solo con lo slip: lato B spettacolare – FOTO

Belen Rodriguez, scatto sensuale con tocco dell’ombelico da parte di un uomo e boom di like e commenti

Dopo l’addio a Stefano De Martino, Belen Rodriguez trascorre il suo tempo con il figlio Santiago e gli amici con cui, lo scorso weekend, si è concessa qualche giorno di relax tra Napoli e Capri dove è stata pizzicata dal settimanale Chi mentre baciava Gianmaria Antinolfi, indicato come la sua nuova fiamma. Nelle ultime foto pubblicate su Instagram, però, l’uomo che tocca l’ombelico di Belen non è Antinolfi. Chi è, dunque, il fortunato? Cliccate su successivo per scoprirlo.