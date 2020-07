Bonus maggio, arriva una nuova circolare dell’Inps: cosa cambia

Bonus maggio, indennità Covid per somministrati, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, stagionali: cosa fare

Cambiamenti in vista per coloro i quali devono percepire il bonus dal governo relativo al mese di maggio. L’Inps, infatti, ha pubblicato in data 6 luglio una nuova circolare in tal senso. La circolare fa una sintesi su come ricevere il bonus di maggio e quali requisiti nuovi bisogna avere. Intanto l’ente ricorda chi deve fare la domanda, quindi:

liberi professionisti,

lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,

lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 19 maggio 2020 non fossero titolari di trattamento pensionistico diretto o NASpI, oppure che non avessero in essere un rapporto di lavoro dipendente.

Vengono poi date indicazioni sul bonus per il mese di aprile e maggio, destinato ai lavoratori in somministrazione che sono rimasti senza lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 17 marzo 2020; impiegati presso imprese utilizzatrici dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Per questi casi l’Inps ricorda anche le attività economiche che si riferiscono ai settori interessati, con relativo codice ATECO.

Bonus maggio, chi deve fare la domanda

Se alcune categorie di lavoratori il bonus viene erogato in automatico, le seguenti categorie devono presentare la domanda. Esse sono:

liberi professionisti (che devono auto-dichiarare la perdita di fatturato);

i co.co.co. con i “nuovi requisiti” che non hanno avessero presentato istanza per marzo e aprile 2020;

gli stagionali “con i “nuovi requisiti” che non hanno fatto domanda per marzo e aprile;

i lavoratori in somministrazione con le caratteristiche sopra descritte.

Infine, l’Inps ricorda che è possibile fare le domande attraverso il sito web o il contact center. Ricorda inoltre che i soggetti senza il PIN INPS dispositivo completo, possono fare domanda anche tramite la procedura semplificata. Quest’ultima riguarda coloro che hanno solo la prima parte del PIN.