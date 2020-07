Chi è Elisa Girotto, la mamma che ha ispirato il film “18 regali”

Da lunedì sulle piattaforme streaming è disponibile il film ispirato alla storia di Elisa Girotto, la mamma di Treviso che prima di morire ha lasciato alla figlia di un anno 18 regali da scartare fino alla maggiore età

Sono ormai trascorsi quasi 3 anni da quel 27 agosto 2017 in cui è venuta a mancare Elisa Girotto, la mamma coraggio di Spresiano (Treviso) morta per un tumore al seno. Elisa Girotto aveva solo 40 anni e viveva felicemente insieme al marito Alessio e alla figlia Anna, di un anno. Elisa era consapevole del suo stato di salute precario e non si è abbattuta, così ad agosto ha anticipato le nozze con il suo Alessio e ha preparato un testamento speciale per la piccola Anna: ha collezionato per lei una serie di regali già pronti, uno per ogni compleanno (21 agosto) e per ogni Natale fino alla sua maggiore età. Un gesto amore materno per dimostrarle il suo attaccamento anche se non più presente fisicamente.

Per scegliere bene i doni per la figlia ha chiesto aiuto a un gruppo di mamme su Facebook. Una di loro subito dopo la morte di Elisa ha raccontato l’accaduto al Secolo XIX: “Non scorderò mai quel pomeriggio, un mese fa, in ufficio, quando nel gruppo comparve il post di Elisa, che chiedeva consiglio alle mamme più vecchie, per scegliere i regali per Anna, perché non era sicura di prendere quelli giusti per lei da una certa età in su. Libri, mappamondo, viaggi, lettere, bigliettini, piccoli videomessaggi con gli auguri e piccole lezioni di vita da mamma a figlia, sul ciclo, sui ragazzi, sulle cose da donne”.

“18 regali” la vera storia che ha ispirato il film