Mai saltare la colazione, gli esperti spiegano il motivo

Saltare la colazione fa male e mangiare tardi ingrassa. Ecco cosa dicono gli esperti riguardo al pasto principale della giornata

Sono molti i miti da sfatare riguardo al cibo. C’è chi pensa che si ingrassa solo se si mangia tanto, ma non è sempre così. Si può aumentare di peso anche se si saltano i pasti, come per esempio la colazione, o se si mangia ad orari sballati, posticipando il pranzo o la cena. come ha evidenziato l’American Heart Association nel suo ultimo rapporto pubblicato su ‘Circulation’, chi non fa colazione al mattino ha un rischio di disturbi cardiaci superiore del 27% rispetto alla media.

Mangiare sano e non saltare i pasti