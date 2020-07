Compra una mozzarella e quello che vi trova è pazzesco

Una vicenda fuori dal comune quella che ha come protagonista una donna che ha trovato qualcosa di sconvolgente dentro una mozzarella

La vicenda ha fatto il giro del web ed ha fatto rimanere tutti di stucco. La protagonista di questa vicenda è una donna che di fronte ad una mozzarella appena comprata si è trovata davanti ad una situazione assurda. Ma non solo, il fatto ha messo in allarme moltissime persone e consumatori.

Una vicenda che ha dell’assurdo ma che purtroppo è realmente accaduta. La donna all’interno della mozzarella ha trovato degli ahi per cucire. Dopo aver comprato il prodotto al supermercato stava per mangiarlo quando si è accorta, per tempo, che all’interno del latticino c’era qualcosa che non andava. Ha controllato bene ed ecco che è spuntata l’amara scoperta.

Aghi nella mozzarella, le conseguenze

Grazie alla sua accortezza la signora ha evitato di ingerire la mozzarella con gli aghi che sarebbero stati nocivi per lei, avrebbero potuta ferirla e causare chissà quali complicazioni se ingeriti.

La donna prontamente ha portato la confezione e la mozzarella incriminata dai Carabinieri. Da qui scatta immediatamente il ritiro dello stesso lotto dal commercio. Una mossa cautelativa anche se i dubbi a riguardo rimangono diversi.

La cosa più strana è che la confezione del latticino era integra e non sembrava essere stata manomessa. L’ipotesi, infatti, è quella che gli aghi siano stati confezionati insieme alla mozzarella nel momento della produzione o del confezionamento appunto. Un incidente di percorso o uno scherzo di pessimo gusto che poteva causare seri danni alla salute?

