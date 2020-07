Il presidente del Brasile, Bolsonaro, dopo il riscontro di positività al coronavirus ha spiegato che si curerà con l’idrossiclorochina

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, dopo l’annuncio di ieri in cui ha ammesso di essere risultato positivo al coronavirus, ha spiegato anche la modalità delle sue cure. Il leader che si è dimostrato sempre negazionista nei confronti della pandemia ha detto di essere fiducioso perché per lui ci sarà una rapida guarigione.

Tutto questo grazie alla cura a base di idrossiclorochina. Si tratta di uno dei tanti farmaci che in questi mesi sono stati usati contro il Covid-19 ma di cui al momento non c’è nessuna prova di vera efficacia. L’uso del farmaco antimalarico è stato assai dibattuto nel mondo scientifico ma nonostante questo Bolsonaro, nelle sue decisioni sempre sui generis, ha scelto questa strada.

Il presidente brasiliano aveva accusato i sintomi del virus tra cui la febbre alta. Sintomo che secondo le sue parole si sarebbe immediatamente abbassato proprio grazie all’uso dell’idrossiclorochina.

Bolsonaro e la strategia negazionista sulla pandemia

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato ieri, in diretta a Tv Brasil dal Palacio da Alvorada, di essere risultato positivo al test sul Covid-19. Un colpo basso per lui che si è sempre dichiarato negazionista nei confronti dell’epidemia, per lui solo una semplice “influenza”. Era stato sempre lui a dire di essere immune al virus: “Il mio passato da atleta mi rende immune dal Coronavirus” ma così non è stato.

Aveva negato l’uso delle mascherine e solo qualche giorno fa aveva detto no ad un disegno di legge sull’uso dei dispositivi in alcuni ambienti come il carcere. Al telefono con un cronista, Bolsonaro, in attesa del test, ieri avrebbe detto al telefono, come riporta il Corriere della Sera: “Sto già meglio – avrebbe detto – niente più febbre, sto solo prendendo l’idroclorochina per prudenza”.

E nonostante lui dice di stare meglio, a 65 anni è arrivato l’esito positivo. Ricordiamo che il Brasile è pesantemente colpito dalla pandemia e dopo gli Stati Uniti è il Paese focolaio con più alto rischio al mondo.

