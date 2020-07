Sul suo profilo Instagram Cristina Parodi rivolge un messaggio dal significato profondo. Parole ancora più importanti dopo quello che è successo di recente.

È un periodo di serenità per Cristina Parodi, dopo mesi difficili che la giornalista ha vissuto a Bergamo, la sua città. Giorgio Gori, suo marito nonché sindaco della stessa Bergamo, ha dovuto gestire una emergenza assoluta, avendo anche l’onestà intellettuale di ammettere che ha compiuto alcuni errori in questo.

L’allarme Covid non era affatto immaginabile all’inizio e ha rappresentato un mostro difficilissimo da sconfiggere. Il virus c’è ancora, ma la situazione è comunque migliorata rispetto ai mesi passati. Con il periodo più duro vissuto soprattutto tra febbraio ed aprile. Ora che siamo in estate e che tutte le attività, bene o male, sono ripartite, Cristina Parodi rivolge un invito a tutti a reagire. Sul suo profilo Instagram la conduttrice televisiva scrive quanto segue. “Prima non lo facevo mai ma ora mi piace tantissimo mescolare le fantasie, i colori diversi fra loro. Che sono un po’ come le emozioni che ci da’ la vita. Impegnarsi per far bene una cosa, pensare non solo a noi stessi ma ai bisogni degli altri, amare incondizionatamente, guardare avanti e non mollare mai”.

Cristina Parodi, un inno alla vita ed a reagire alle difficoltà

Parole molto importanti, che cercano in qualche modo a fare coraggio a tutti coloro che purtroppo dal lockdown sono usciti con dei problemi anche tragici cui dovere far fronte. C’è chi ha perso più di un caro, chi il lavoro e chi entrambe le cose. E rialzarsi e rimettersi a correre non è facile. Ma l’alternativa è farsi travolgere, e questo non deve capitare. La Parodi spera che tutti possano tornare alla stabilità di un tempo. E per chi ha perso un parente o un congiunto, resterà il ricordo di quanto vissuto di bello assieme in passato. È anche in loro memoria che occorre una reazione.

