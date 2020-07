Emily Ratajkowski fa impazzire una volta di più i suoi fan su Instagram: serie di scatti da urlo in posa ammiccante e con forme in bella vista

E’ una delle fotomodelle la cui fama è ormai diventata, da diversi anni, planetaria. I suoi scatti come indossatrice di intimo l’hanno fatta conoscere alle nostre latitudini all’inizio del decennio anni scorso e da allora non è più uscita dall’immaginario maschile. Anzi, è cresciuta sempre più in popolarità specie sui social network e conta adesso la cifra record di 26 milioni e 600 mila followers su Instagram. Emily Ratajkowski è un vero e proprio sex symbol dei nostri tempi e fa impazzire sempre di più i suoi fan. I suoi scatti super seducenti non stancano mai e la ventinovenne statunitense trova sempre il modo di stupire.

