Vi ricordate il piccolo Federico di Nonno Felice? Cosa fa adesso

Sono passati tanti anni dall’ultimo episodio della sit-com italiana Nonno Felice. Vi ricordate Federico, il bambino della casa? Ecco com’è diventato

Sono passati 27 anni dalla prima puntata di Nonno Felice. Molti si ricorderanno le risate e i sorrisi che la sit-com italiana strappava al pubblico. Un serie di altri tempi, ben diversa da quelle di oggi. Tra i piccoli personaggi c’era Filippo, il nipotino di Nonno Felice, un normale bambino della sua età, sincero, spensierato, ma non proprio uno studente modello. Insieme alle sue sorelle minori Eva e Morena, lui e le gemelle ne hanno combinate molte. Il bambino veniva interpretato da Federico Rizzo. Curiosi di sapere com’è diventato? Continuate a leggere l’articolo.

Federico Rizzo, il bambino di Nonno Felice

Federico Rizzo, il piccolo Federico di Nonno Felice, ora ha 39 anni. Il suo primo debutto al cinema avviene nel 1989 a soli 8 anni quando interpreta il piccolo Bruno nel film Ladri di saponette di e con Maurizio Nichetti. Sempre nello stesso anno è anche nel cast de Il bambino e il poliziotto, in cui è co-protagonista a fianco di Carlo Verdone, che cura anche la regia. Nel 1992 ha un ruolo nel film Anni 90, nel quale interpreta il figlio di Nino Frassica. Tra il 1992 e il 1995 lavora a fianco di Gino Bramieri nel sit-com Nonno Felice. Non si hanno molte notizie riguardo al ragazzo, il giovane non ama molto essere al centro del Gossip. Sappiamo soltanto che attualmente fa parte della Associazione Italiana Arbitri di calcio, sezione di Monza.

Impossibile non riconoscerlo, anche se sono passati molti anni la fisionomia dell’attore rimane la stessa di qualche tempo fa.