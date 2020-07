Giovanna Rigato , da “ciao Darwin” si spoglia sempre di più, che lato B – FOTO

Giovanna Rigato pubblica una carrellata di foto hot sul suo profilo Instagram mentre si trova in vacanza in Sicilia, nella baia di Tindari

E’ balzata sulle pagine dei quotidiani quando tentò di estorcere 1 milione di euro all’ex premier Silvio Berlusconi per non rivelare informazioni indiscrete sul suo conto. Infatti la ragazza era una delle ospiti assidue della villa di Arcore.

Giovanna Rigato, classe 1981, ha sempre sercato di ritagliarsi uno spazietto nel mondo dello spettacolo. Il talento? Una questione secondaria.

Ha partecipato al Grande Fratello; nella sua scheda si definì “solare, determinata e dolce”. Veneta ma residente a Milano, legata alla famiglia, poca passione per il teatro, tanta per il cinema e la televisione.

Le vacanze siciliane di Giovanna Rigato

Visualizza questo post su Instagram Spiaggia Time! Un post condiviso da Giovanna Rigato (@rigatogiovanna) in data: 8 Lug 2020 alle ore 12:14 PDT

Poi un passaggio in un programma cult trash del piccolo schermo, Ciao Darwin, durante la settima edizione. nella puntata Giovani contro le Mature. Presente nel corpo di ballo de ‘La sai l’Ultima?’ che vedeva come prima ballerina Natalia Estrada. La Rigato è stata inviata anche per Verissimo e Lucignolo.

Dove si trova adesso? E’ la stessa Rigato che ce lo fa sapere tramite una serie di scatti hot che la ritraggono in Sicilia, precisamente nella Baia di Marinello in provincia di Messina. Un panorama suggestivo, un luogo pieno di mistero e legato alle leggende del presunto miracolo della Madonna Nera del Tindari. Un posto turistico ma anche carico di suggestione.

Il mare e le spiagge poi sono da sogno, da far impallidire i Caraibi. Spiaggia sottile, acqua cristallina, la bellezza di un posto unico al mondo che solo il nostro paese può donare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Rigato (@rigatogiovanna) in data: 8 Lug 2020 alle ore 1:12 PDT

Giovanna si mostra sexy in un mini abito e poi provocante con un bikini verde. Pose hot per lei e grandi occhiali da sole a forma di cuore.

Una goduria per lo sguardo dei suoi 240 mila follower.

