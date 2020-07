Johnny Depp ammette in tribunale: “Drogato si, violento mai”

Johnny Depp trascina in tribunale il tabloid The Sun che lo aveva definito “picchiatore di mogli” a seguito della sua rottura con Amber Heard

Il divorzio dall’attrice Amber Heard porta trascichi veramente pesanti. La famosissima star di Hollywood, Johnny Depp, era stato accusato dall’ormai ex moglie di essere violento e manesco.

A quanto pare invece la situazione era esattamente l’opposto, la Heard avrebbe commesso sevizie indicibili e torture psicologiche ai danni dell’attore. Indiscrezioni parlano anche di un rapporto a tre tra la donna, l’imprenditore sudafricano Elon Musk e la modella britannica Cara Delevingne mentre il matrimonio era ancora in atto.

Il protagonista di Pirati dei Caraibi affronta in corte il Sun, tabloid quotidiano del Regno Unito, che lo aveva definito “picchiatore di mogli” proprio parlando delle vicende relative al suo rocambolesco divorzio.

Johnny Depp è arrivato elegantissimo in un completo blu, occhiali da sole e una sciarpa a coprirgli bocca e naso per le norme anti Covid. Ha richiesto 50 milioni di dollari di risarcimento per danni causati alla sua reputazione. Il Sun si difende sostenendo che la moglie lo ha denunciato 14 volte per violenza durante il loro breve matrimonio, dichiarando quindi di aver asserito il vero.

Johnny Depp e la rabbia contro l’ex moglie

Testimone per il tabloid Amber Heard, giunta in tribunale in limousine. Con lei la sorella Whitney, la nuova fidanzata, Bianca Butti, e la sua avvocatessa, Jennifer Robinson, difensore tra gli altri anche del fondatore Wikileaks, Julian Assange.

L’attrice non ha proferito parola per tutta la durata della prima udienza. Johnny Depp invece ha fatto un discorso molto sentito. Ha ammesso di aver avuto una vita molto sregolata in gioventù, di aver preso qualsiasi tipo di droga, tuttavia mai si è azzardato a mettere un dito sopra una donna. “Il mio codice morale è troppo alto per fare una cosa del genere” – ha dichiarato.

Ha definito l’ex moglie una “una narcisista, sociopatica e calcolatrice”, ha fatto di tutto per sfruttare la sua immagine per ottenere fama e successo. “E’ entrata nella mia vita per portarmi via ogni cosa di valore e distruggere quello che restava”. La definisce manesca, capricciosa. L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il ritrovamento nel letto di Depp di feci umane. Lei la definisce una goliardata, lui l’ultimo insulto.

A favore di Depp testimonieranno le ex compagne Vanessa Paradis (attrice e cantante francese, madre dei suoi figli) e la star americana Winona Ryder.

