La Casa di Carta 5: cosa c’è tra Il Professore e Alicia Sierra?

Tutti quanti almeno una volta dall’inizio della terza stagione de La Casa di Carta ci siamo chiesti chi fosse davvero Alicia Sierra. Da quando ha preso il posto di Raquel come mediatrice tra la polizia e la banda del Professore, la spietata ispettrice ha dato prova di non essere troppo toccata dai ricatti di quest’ultimo. Gelida e calciatrice, la donna si è mostrata in tutta la sua inquietante perfidia, attirando Nairobi in una trappola mortale. Travolta poi da un pesante scandalo e costretta a scappare per non essere arrestata dalla polizia, Sierra si è messa sulle tracce del Professore, scoprendone il nascondiglio proprio nell’ultima scena della quarta stagione. Chiusasi in modo incredibilmente teatrale, la puntata ha lasciato tutti con il fiato sospeso, ma ad alcuni non sono sfuggiti gli strani sguardi che i due personaggi si sono scambiati. Che si conoscessero già? Scopriamo insieme le teorie.

La Casa di Carta 5, chi è davvero Alicia Sierra?

Varie volte nel corso dell’ultima stagione è stata rilanciata l’inflazionata teoria secondo la quale Alicia Sierra e Tatiana, moglie di Berlino, sarebbero la stessa persona. Ad avvicinare le due potrebbero essere i capelli rossi ed il fatto che Tatiana fosse a conoscenza del piano, per ammissione dello stesso Berlino. In una delle ultime puntate, inoltre, Sierra racconta a Raquel che suo marito è morto, stroncato da una brutta malattia che lo ha “assorbito dall’interno”. Questo spiegherebbe il ruolo di Tatiana, la cui presenza è stata piuttosto evanescente per gran parte della ultime due stagioni. Tuttavia, le tempistiche della serie sembrano non tornare. L’ispettrice è incita di nove mesi, mentre Berlino è morto da anni. Che il figlio sia di un altro?

La seconda teoria, forse più realistica, ma comunque piuttosto stridente, è quella che vede Alicia Sierra come sorella del Professore (e dunque anche di Berlino). I tre avrebbero in comunque il genio criminale e la capacità di prendere importanti decisioni a sangue freddo. Sierra avrebbe inoltre “ereditato” il macabro umorismo di Andrés (Berlino) e la sua propensione agli attacchi di rabbia. La teoria incuriosisce, ma lascia anche perplessi, perché rischia di complicare inutilmente la serie, rendendola una moderna Beautiful decisamente poco allettante.

