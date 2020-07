Laura Torrisi in giardino solo reggiseno e slip, incantevole – FOTO

Laura Torrisi è uno spettacolo della natura incontaminata: lei è sempre più bella con un outfit da sogno di mezza estate

Un dipinto di bellezza naturale, nel verde incontaminato, così Laura Torrisi si gode le meritate vacanze, assorta nei pensieri impertubabili della sua vita.

L’attrice, ex moglie di Leonardo Pieraccioni scuote le coscienze dei fan con scatti seducenti e in preda al piacere unico nel suo genere. Non a caso la dedica dell’ex compagno attore e regista descrive la personalità di Laura, come “Una moglie bellissima”, la copertina cinematografica che ha lasciato il segno nel cuore degli amanti del grande schermo.

La 40ene di origini etnee ha iniziato una relazione di puro e sincero amore puro con l’attore toscano nel 2007, durata ben sette anni. Nonostante le difficoltà di coppia il rapporto che lega i due illustri personaggi della tv moderna è rimasto di reciproco e profondo rispetto.

Oggi Laura non soffre più l’amore incondizionato con Pieraccioni, nel quale era avvolta tra abbracci e baci passionevoli, ma col tempo è riuscita a purificare il suo animo e ritornare a splendere, illuminata dal sole accecante.

L’incantevole posa di Laura Torrisi fa il boom di likes su Instagram

In posa da calendario tra le viuzze caratteristiche del luogo di vacanza, scelto da Laura Torrisi per ritrovare il sorriso perduto dopo la travolgente storia d’amore con Leonardo Pieraccioni.

Così l’attrice catanese, persa nei pensieri del suo sguardo profondo e attraente individua il sentiero del relax, seduta sul muretto del giardino di casa. Laura Torrisi è avvolta nel verde artistico e caratteristico del luogo, scegliendo un outfit poetico e da sogno di mezza estate per i suoi 1,3 milioni di fan su Instagram.

Sguardo perso nel vuoto, reggiseno in vista con due forme spaventose e uno spacco da censura che lascia quasi intravedere il meglio dell’attrice, con tanto di lato B da cartolina panoramica, oscurato in minima parte da un flebile slip nelle parti intime.

Completano un quadro geografico incantevole la finestra azzurro sullo sfondo colorata d’azzurro mare e una rampicante di foglie d’alta stagione.

