Loredana Lecciso insieme ad Al bano, lo scatto con un amico speciale – FOTO

Loredana Lecciso ha condiviso su Instagram una foto molto apprezzata dal web. Lei e il suo compagno sono insieme ad un’altra coppia molto seguita

Loredana Lecciso e Al Bano si concedono uno scatto con un amico speciale. I due più sorridenti che mai immortalano una visita che non passa di certo inosservata. Un’unica foto che racchiude e unisce due grandi della musica italiana con le rispettive compagne. Sono Al bano e Loredana Lecciso e Gianni Morandi e sua moglie Anna. Tutti sorridono e si abbracciano.

Morandi con la moglie, in giro per l’Italia per le loro vacanza tutte Made in Italy, sono da qualche giorno in Puglia e dopo diverse tappe tra cui Alberobello e Lecce, si sono fermati a Cellino San Marco nelle Tenute Carrisi. Impossibile non immortalare il momento apprezzatissimo dai fai di entrambi. Due colonne della nostra musica che si stimano e si incontrano nella terra di una delle voci più potenti della musica nostrana.

Uno scatto naturale, senza troppi fronzoli, pubblicato sia da Gianni Morandi che ha scritto “Non c’è Puglia senza Al Bano” che da Loredana Lecciso. Migliaia di like per questo quartetto speciale e devi commenti tutti da leggere.

