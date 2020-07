La mappa regione per regione dell’epidemia: dati all’8 luglio

Nel pomeriggio, il Ministero della Salute ha aggiornato la mappa regione per regione relativa allo stato dell’epidemia da coronavirus.

Non si arresta il calo dei numeri relativi all’epidemia in Italia che ormai non registra crescite significative dal mese di aprile. Stando all’aggiornamento quotidiano, reso noto nel pomeriggio dal Ministero della Salute, salgono i casi di contagio, con poco meno di 200 nuovi positivi. In crescita anche le persone guarite ed i ricoveri in terapia intensiva, mentre in calo risultano essere i soggetti attualmente positivi. Purtroppo si è aggravato ancora il bilancio dei decessi con 15 nuove vittime.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio all’8 luglio, 825 nuovi guariti

Come di consueto, il Ministero della Salute, attraverso la tabella sanitaria pubblicata sul proprio sito, ha fornito l’aggiornamento relativo all’andamento dell’epidemia da coronavirus nel nostro Paese. Stando alla mappa, continuano a crescere i casi di contagio che giungo a 242.149 con un incremento di 192 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In calo i positivi attuali: 13.595 in totale, ossia 647 in meno rispetto alla giornata di ieri. Nuova crescita per le terapie intensive che con 1 ricovero più ammontano in totale a 71.

Dall’inizio dell’emergenza sono 193.640 le persone guarite in Italia con un incremento da ieri di 825 unità. Infine, si evince dalla mappa, che il bilancio delle vittime è giunto a 34.914, di cui 15 registrati nelle ultime 24 ore.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Ministero della Salute, aggiornata ad oggi, mercoledì 8 luglio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 94.651 – 16.725 – 69.466;

– Piemonte – 31.459 – 4.107 – 26.212;

– Emilia Romagna – 28.755 – 4.269 – 23.415;

– Veneto – 19.348 – 2.034 – 16.928;

– Toscana – 10.313 – 1.118 – 8.854;

– Liguria – 10.006 – 1.558 – 8.161;

– Lazio – 8.224 – 842 – 6.508;

– Marche – 6.794 – 987 – 5.623;

– Trento – 4.876 – 405 – 4.434;

– Campania – 4.750 – 432 – 4.090;

– Puglia – 4.536 – 546 – 3.912;

– Friuli Venezia Giulia – 3.331 – 345 – 2.904;

– Abruzzo – 3.310 – 464 – 2.701;

– Sicilia – 3.097 – 283 – 2.687;

– Bolzano 2.650 – 292 – 2.275;

– Umbria – 1.447 – 80 – 1.360;

– Sardegna – 1.371 – 134 – 1.227;

– Valle d’Aosta – 1.196 – 146 – 1.045;

– Calabria – 1.185 – 97 – 1.060;

– Molise – 445 – 23 – 405;

– Basilicata – 405 – 27 –373.

Confrontando la mappa odierna con quella pubblicata nella giornata di ieri, si evince che i nuovi 15 decessi sono stati registrati in tre regioni: Lombardia (12), Toscana (2) e Sicilia (1). Nessun nuovo contagio, invece, a Trento ed in quattro regioni: Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise.

Nelle note, il Ministero ha specificato che la Regione Lazio ha segnalato l’aggiunta al totale dei casi positivi di 37 soggetti positivi ai test molecolari per la ricerca di SARS-CoV-2 identificati “a seguito di screening effettuato allo sbarco del volo DACCA –FCO atterrato il 6/06/2020 alle 17.45 presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino”.

