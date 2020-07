Ornella Muti “irrompe” nel profilo di Naike Rivelli | “Bellezza di una Dea”

Il tramonto del sole, ma non della bellezza come dimostra la splendida Ornella Muti nella foto pubblicata da sua figlia Naike Rivelli tramite il suo profilo Instagram

Sempre più bella Ornella Muti, madre di Naike Ravelli. Perché precisiamo questa cosa? Perché è stata proprio quest’ultima a pubblicare una sua foto tramite il suo profilo Instagram. Un contenuto che ha avuto un particolare successo. Infatti Ornella è apparsa davvero bella mentre faceva yoga.

La donna sembra davvero in forma, particolarmente splendida come non mai. Così sua figlia ha scelto di fare questo scatto, poi postato sul social network. Una decisione veramente azzeccata, visto il numero di ‘like’ e commenti di apprezzamento nei confronti di sua madre.

