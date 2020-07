Pamela Prati solo con lo slip: lato B spettacolare – FOTO

Pamela Prati in topless e con il solo slip, mostra la schiena nuda e manda in visibilio i followers: la showgirl zittisce così tutti gli haters, foto.

Schiena nuda, lunghi capelli e uno slip bianco che fa sognare i fans e con cui Pamela Prati ha dato il buongiorno ai fans. Con una serie di scatti bollenti e un video, la showgirl regala ai followers la bellezza del suo fisico con cui, per anni, ha fatto sognare milioni di telespettatori come la primadonna del Bagaglino. Da quando danzava in tv sono passati anni, ma Pamela Prati sfoggia esattamente lo stesso fisico di allora e i complimenti per lei abbondano.

Pamela Prati, schiena nuda e lato B coperto da slip bianco: spettacolo bollente per i fan

In Italia sono davvero tantissime le donne belle e per le quali il tempo non sembra passare mai. Tra queste c’è sicuramente Pamela Prati che, pur avendo 61 anni, ne dimostra la metà. Con le foto con un solo slip addosso ha dato spettacolo e scatenato i commenti dei fans. Curiosi di scoprirli? Cliccate su successivo.