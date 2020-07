Scuola, il ministro Azzolina: “Test sierologici sul personale scolastico”

Il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina si è detta favorevole ai test sierologici su tutto il personale in vista dell’apertura del prossimo anno scolastico a settembre.

In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico a settembre, il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina è favorevole alla possibilità di effettuare “test sierologici su tutto il personale scolastico“. Secondo la titolare del ministero, questo tipo di misura potrebbe garantire una maggiore sicurezza per il ritorno tra i banchi di docenti e studenti. Lo ha affermato la stessa Azzolina durante un’audizione presso la Commissione Istruzione del Senato in merito alle iniziative del Ministero connesse all’emergenza e all’inizio dell’anno scolastico.

Scuola, il ministro Azzolina: “Favorevole ai test sierologici sul personale scolastico in vista del prossimo anno“

Il ministro per l’Istruzione Lucia Azzolina ha parlato in VII commissione al Senato nel corso di un’audizione sulle iniziative legate all’emergenza Covid-19 e sull’avvio del nuovo anno scolastico a settembre. Il ministro si è detto favorevole alla proposta di effettuare i test sierologici in vista dell’apertura delle scuole su tutto il personale. Questa misura, sulla quale sta lavorando il Ministero per definirne i dettagli, ha proseguito la Azzolina, andrebbe a garantire maggior sicurezza sul rientro a settembre.

Il ministro si è poi soffermato sul tema assunzioni spiegando: “A conclusione delle procedure concorsuali avviate dal Ministero –riporta la redazione dell’Huffington Post– avremo garantito l’immissione in ruolo di 78 mila docenti. Si tratta di un grande risultato, che ci permetterà di concedere stabilità ad un numero consistente di docenti e di garantire la continuità didattica dell’insegnamento ai nostri studenti“. In merito, la titolare del ministero di Viale Trastevere ha aggiunto di aver chiesto al Mef oltre 80mila assunzioni a tempo indeterminato di personale docente in vista del prossimo anno scolastico.

Infine Lucia Azzolina ha rassicurato sulle misure di sicurezza che saranno adottate all’interno degli istituti spiegando che verrà incentivata la dotazione del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo e del personale scolastico facendo sì che le attività didattiche procedano in totale sicurezza e “nel rispetto delle misure dettate a tutela della salute pubblica“.

