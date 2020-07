I sondaggi sono chiari: la Lega è in deciso calo. Cosa dicono i numeri

Novità in politica. Secondo gli ultimi sondaggi la Lega è in netto calo rispetto agli ultimi tempi. Di seguito tabelle e numeri

Rispetto agli ultimi sondaggi, quelli durante il coronavirus, in politica arrivano novità molto rilevanti. La Lega, che fino a poco tempo fa insieme a Fratelli D’Italia era un partito in continua crescita, ora si trova a fare i conti con i nuovi numeri che rappresentano il partito di Salvini in netto calo. Per saperne di più, analizziamo nel dettaglio i risultati principali del sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di strategia delle ricerche di mercato e opinione all’università degli studi di Roma 3.

Dagli ultimi sondaggi, la Lega cala