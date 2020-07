Sora Lella, dopo 7 anni un grande omaggio per l’attrice romana

Verrà corretta la targa del viale dedicato a Sora Lella che riporta una errata data di morte dell’attrice. Inaugurata nel 2013 non è mai stata sostituita

Sora Lella, all’anagrafe Elena Fabrizi, ormai ci ha lasciato da 27 anni e per ricordarla l’amministrazione romana aveva deciso di porre una targa in suo onore che ne identifica un viale in zona San Basilio, via Nomentana, a Roma. Posta nel 2013 non è mai stata corretto però l’errore relativo la sua data di morte, 1993 e non 1997 come è segnalato sulla targa del viale.

Dopo la denuncia di Leggo, che segnalava l’errore, e la sollevazione social in difesa dell’attrice romana il Campidoglio ha assicurato che provvederà a correggere la targa. Il Comune di Roma ci tiene però a sottolineare che quella targa è stata messa nel 2013, a seguito di una delibera del 2012, quindi l’errore non ha a che fare con la Giunta Raggi. Nelle prossime settimane la correzione della data.

Ma chi era Sora Lella?

Elena Fabrizi è nata a Roma il 17 Giugno del 1915, sorella del noto comico Aldo Fabrizi. Non si appassionò mai all’attività del fratello puntando nel campo della ristorazione: aprì la sua prima trattoria a Campo de’ Fiori mentre la seconda sull’Isola Tiberina a cui diede il nome “Sora Lella”.

Il primo incontro col cinema Elena lo ebbe nel 1958 esordendo nel film “I soliti ignoti” di Mario Monicelli quando aveva già 43 anni, dove ebbe l’occasione di recitare con Totò, Mastroianni, Gassman e altri. Recitò anche in altri lungometraggi, sempre con ruoli che ne esaltavano lo spirito bonario e l’accento romano.

L’incontro con Carlo Verdone ne segna la carriera. L’attore dopo averla sentita parlare alla radio la volle fortemente nella sua pellicola “Bianco, Rosso e Verdone” che le farà prendere definitivamente il soprannome di “nonna d’Italia”. L’abbiamo trovata anche nel ruolo della nonna di Pierino in diversi fil della serie. E’ scomparsa il 9 agosto 1993 a 78 anni, non prima di aver ottenuto un David di Donatello e un Nastro d’Argento.

