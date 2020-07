I test della personalità servono per capire quanto sviluppati sono i nostri sensi. E di che tipo sono la nostra indole e come siamo fatti inconsciamente.

Spendere qualche minuto con un qualche test della personalità può rivelarsi una esperienza molto più profonda di quanto si possa pensare. Infatti ognuno di essi rappresenta un modo per vedere quanti affinati sono i nostri sensi ed il nostro ingegno.

Le capacità di osservare ed elaborare le informazioni raccolte dalla vista e che poi il nostro cervello elabora possono essere interpretate in maniera diversa. Attribuendo ad ogni possibile risposta un preciso significato. In tal senso, molti test della personalità si avvalgono degli espedienti legati a particolari conformazioni delle immagini sottoposte ad analisi. Tante volte ci viene chiesto di guardare per bene una figura o una foto e di cercare di trovare una precisa sagoma o degli elementi determinati al suo interno. La risposta che daremo sarà poi utilizzata per tracciare quello che è un profilo psicologico il più vicino possibile a quello che ci è proprio.

Test della personalità, cosa vedete per prima? Due le possibili risposte