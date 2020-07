Vite al Limite. Donald pesava 306 kg. Scopriamo che fine ha fatto

Vite al Limite. Donald Shelton è stato uno dei primi pazienti del dottor Nowzaran ad apparire in tv. Vediamo se è riuscito a realizzare il suo sogno

Il dottore iraniano-americano Nowzaradan si trova ad affrontare sfide mediche di particolare delicatezza. I suoi pazienti sono obesi patologici che portano su di sè non solo l’enorme mole di peso corporeo ma anche il disagio psicologico conseguente. Spesso la loro condizione è il frutto di situazioni di vita difficili, fatte di abusi e abbandoni.

Oggi parliamo di Donald Shelton, arrivato alla clinica di Houston con il peso di 306 kg. L’uomo aveva 34 anni e oltre a combattere contro la dipendenza da cibo doveva affrontarne un’altra molto insidiosa, quella contro le metanfetamine.

La puntata che lo vide protagonista andò in onda nel 2012 per la prima volta. Ha dimostrato a tutti di avere grinta e forza di volontà da vendere.

Il coraggio di Donald Shelton, Vite al Limite

Il suo è stato un percorso difficile e doloroso ma il dr. Nowzaradan ha visto l’impegno che Donald ha messo per raggiungere lo scopo di migliorare il suo stato di salute e la qualità della sua vita. Lo ha sottoposto a intervento di bypass gastrico.

Donald ha perso 129 kg arrivando così al peso di 177 kg.

Purtroppo la sua storia ha un ulteriore triste riscolto. Altre analisi e successivi ricoveri evidenziarono un problema al sistema nervoso che portò Donald ad avere difficoltà a deambulare nonostante la perdita di peso, è la sindrome di Guillain-Barre.

L’uomo usa un particolare “scooter” per spostarsi, tuttavia non ha smesso di dimagrire e aggiorna periodicamente il suo profilo Instagram per testimoniare i suoi progressi.

