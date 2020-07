Secondo alcuni network stranieri, Ylenia Carrisi oggi condurrebbe una esistenza lontano dal clamore e dal mondo. Le idee su dove possa trovarsi adesso.

Sono in tanti a pensare ad una Ylenia Carrisi viva, nonostante da quasi tre decenni non si abbiano più notizie di lei. La figlia di Al Bano e Romina Power scomparve alla vigilia di Capodanno del 1994 mentre si trovava in un hotel di New Orleans, in Louisiana. Lì negli Stati Uniti la primogenita Carrisi era da sola, in compagnia solamente di chi trovava sul proprio percorso.

E nella circostanza della sua sparizione con lei c’era Aleksander Masekela, uno che Al Bano e Romina hanno sempre pensato fosse un poco di buono. Ma che per la polizia non ha mai commesso alcun illecito, visto che prove su un possibile coinvolgimento di questo personaggio non ce ne sono mai state. Nel frattempo si sono susseguite tutta una serie di false notizie. Tra finti avvistamenti, affermazioni di mitomani ed altre bugie, il destino di Ylenia Carrisi oggi è ancora senza risposta. Anche la stampa si è spesso lasciata andare a congetture ed ipotesi.

Ylenia Carrisi oggi, tante le ipotesi che la vorrebbero ancora viva