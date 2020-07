Alba Parietti, sensuale diva ad Ibiza: che spettacolo – FOTO

Alba Parietti incanta i tanti che la amano pubblicando sui social uno scatto in cui mostra tutto il suo fascino e una bellezza che nulla ha da invidiare

A pochi giorni dall’aver spento 59 candeline la bellezza di Alba Parietti non smette di incantare i suoi fan. L’amatissima showgirl torinese ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto con cui regala ai suoi oltre 320 mila l’immagine di un fisico davvero invidiabile. Nella foto l’Alba nazionale è fasciata in un particolarissimo costume da bagno nero che risalta il colorito della sua pelle. L’espressione del volto, mentre si poggia sensualmente ad una porta finestra portando le mani agli occhiali da sole nei capelli, sembra proprio quella di una diva d’altri tempi. La Parietti nella didascalia della foto cita infatti Francesca Bernini, una delle protagoniste del cinema muto negli anni ’10 e ’20.

LEGGI ANCHE -> Alessia Macari in barca sul mare, il bikini come sempre esplode FOTO

Alba Parietti: il lavoro e gli amori della showgirl

Visualizza questo post su Instagram #francescabernini mi fa un baffo #ibiza @missbikiniluxe pic @cristiano_urso Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 9 Lug 2020 alle ore 6:10 PDT

Alba Parietti è da anni nel cuore di tantissimi italiani. La sua carriera è iniziata abbastanza presto facendole raggiungere la popolarità negli anni ’90. Alba è riuscita a spaziare in diversi campi, dal giornalismo al cinema con una breve parentesi anche in ambito musicale. La televisione però è sempre stato il suo ambiente naturale anche se, sopratutto negli ultimi anni non ha trovato il giusto spazio. La sua vita privata è sempre stata oggetto di pettegolezzi. Dopo il matrimonio con l’attore Franco Oppini da cui ha avuto il figlio Francesco Maria, attuale protagonista di Diretta stadio… ed è subito goal! della trasmissione dedicata allo sport di 7Gold. Dal 91 Alba Parietti ha avuto una lunga relazione con il professore universitario e filosofo Stefano Bonaga. “Una storia d’amore che dal principio alla fine – ha dichiarato la showgirl – è stata bella e importante“.

LEGGI ANCHE -> Georgina Rodriguez non sta più nel costume, il lato A esplosivo FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Dopo la fine del fidanzamento con il filosofo bolognese la Parietti prima si è legata all’attore francese Christopher Lambert. Dopo un breve flirt con il finanziere Jody Vender, Alba è stata fidanzata per diversi anni con il principe siciliano Giuseppe Lanza di Scalea.