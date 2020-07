Alessia Macari in barca sul mare, il bikini come sempre esplode – FOTO

Alessia Macari si gode sole e mare, la showgirl in barca regala uno spettacolo impagabile ai fan: la posa in costume è esplosiva

Abbiamo imparato a conoscere le sue forme generose e la sua veracità dal 2012, quando ha debuttato in tv ad ‘Avanti un Altro’, il programma di Paolo Bonolis. Il suo personaggio de ‘La Ciociara’ ha ammaliato e insieme divertito i telespettatori. E’ arrivata poi la partecipazione, condita dalla vittoria finale, al Grande Fratello Vip, nel 2016, ad assicurarle un posto di rilievo nello showbusiness italiano. Alessia Macari è di certo una delle showgirl maggiormente nel cuore degli italiani per la sua fisicità prorompente. Non tutti sanno, forse, che dal punto di vista artistico può vantare un curriculum non da poco. Originaria del frusinate, infatti, Alessia non è nata in Italia, ma a Dublino, nel 1993. E in Irlanda da giovanissima ha frequentato l’Accademia di canto diretta nientemeno che da Bono, frontman degli U2.

