La bellissima e sensualissima Antonella Mosetti lascia tutti a bocca aperta con le fotografie ritratte nel corso della sua vacanza. I fans sono estasiati.

Visualizza questo post su Instagram Paradise 🏝☀️🌺 @ateliervacanze @itm_agency Un post condiviso da Antonella Mosetti 🎪 (@antonellamosetti) in data: 8 Lug 2020 alle ore 4:24 PDT

Ha scelto il Cilento, Antonella Mosetti, per stupirci con le sue foto in costume. La showgirl romana si mostra in svariati scatti che ha avuto anche premura di pubblicare sul suo seguitissimo profilo personale Instagram.

E qui la vediamo in splendida forma. Slanciatissima, coperta fino al lecito consentito, sensualissima ed a volte con uno splendido sorriso stampato sul suo volto. È bella come sempre, Antonella, ed i suoi ammiratori non mancano di farglielo sapere. Non manca anche qualche post un pò più bollente, con le rotondità della Mosetti che a stento restano contenute ed al loro posto. Lei è certamente una regina di sensualità e di seduzione, saltando di costume in costume.

Antonella Mosetti, show infuocato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram 👙☀️ @zuiki_italia @domemac @ateliervacanze @itm_agency Un post condiviso da Antonella Mosetti 🎪 (@antonellamosetti) in data: 8 Lug 2020 alle ore 10:38 PDT

A guardarla non dimostra affatto i suoi 44 anni. E nonostante risulti evidente qualche ritocchino dal chirurgo, anche fin troppo marcato, non si può non dire comunque che la Mosetti non sia sempre così attraente. Lo è eccome, e ad affermarlo sono centinaia, migliaia di utenti. Ogni foto è uno spettacolo unico ed i suoi followers ne vogliono sempre di più.

Visualizza questo post su Instagram 😎🦀 @itm_agency @ateliervacanze #vacancy #sun Un post condiviso da Antonella Mosetti 🎪 (@antonellamosetti) in data: 7 Lug 2020 alle ore 10:48 PDT