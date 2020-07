Australia, Giuseppe muore dopo essere stato colpito alla testa

Giuseppe Raco è morto dopo essere stato aggredito da un 26enne a Perth, in Australia, dove si era trasferito dieci anni fa e dove era diventato una vera e propria celebrità grazie al “Paramount Night Club”

PERTH (AUSTRALIA) – Giuseppe Raco, 40 anni originario della Calabria (Ardore) e conosciuto dagli amici come “Pep”, è stato colpito con un pugno in testa durante un’aggressione poco dopo la chiusura del suo locale a Perth, il conosciutissimo “Paramount Night Club”. Giuseppe si era trasferito in Australia 10 anni fa per cercare fortuna e ci era riuscito visto che il suo locale è molto rinomato in città.

Dalle prime testimonianze sembra che Giuseppe si sia allontanato dal suo locale verso le 4.30 per effettuare una consegna a domicilio quando è stato aggredito da un giovane di 26 anni con il quale aveva avuto una discussione qualche ora prima. Durante la rissa in strada è stato colpito alla testa e le lesioni riportare sono state così gravi da ucciderlo. Giuseppe è stato ricoverato subito in terapia intensiva ma è morto dopo 2 giorni.

Giuseppe lascia una moglie e un figlio piccolo. I suoi cari dall’Italia hanno avviato una raccolta fondi online per sostenere la famiglia. Intanto la polizia sta indagando sulla dinamica dell’aggressione, il 26enne è finito in carcere.

